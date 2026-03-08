Ричмонд
Более 9 тысяч россиян вернутся в РФ с Ближнего Востока — их доставят 43 рейсами

Министерство транспорта России опубликовало оперативные данные о вывозе российских граждан из стран Ближнего Востока. Согласно сообщению ведомства, запланированы 43 авиарейса, которые доставят на родину 9,2 тысячи пассажиров из Объединённых Арабских Эмиратов и Омана.

Источник: Life.ru

В Минтрансе также подвели итоги текущей недели: с её начала бортами российских и иностранных перевозчиков из ближневосточного региона в Россию прибыли 28,6 тысячи человек. Всего выполнено 139 рейсов. График коммерческих перевозок готов до 10 марта включительно с учётом перебронирования ранее купленных билетов.

В связи с сохраняющимися ограничениями на использование воздушного пространства российские авиакомпании временно остановили продажу билетов в страны Ближнего Востока до 14 марта.

Ранее президент Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян впервые с начала атак появился на публике и заявил, что страна находится в состоянии войны. Визит главы государства в госпиталь, где лечатся пострадавшие от ударов, транслировало телевидение Абу-Даби. Шейх подчеркнул, что Эмираты не являются «лёгкой добычей» и готовы защищать свою землю.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

