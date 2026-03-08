Россиянок поздравили с 8 марта из космоса: «Благодаря вам мир становится ярче»

Космонавты с МКС поздравили женщин с праздником 8 марта. В состав экипажа Роскосмоса входят Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев. В своем обращении они подчеркнули роль женщин в развитии общества, их красоту и внутреннюю силу. Видеозапись поздравления опубликована Роскосмосом.
«Дорогие наши женщины, мы с борта МКС поздравляем вас с 8 марта. Это один из самых любимых праздников в нашей стране. В этот день все мужчины поздравляют своих матерей, жен, дочерей и подруг с Международным женским днем. И мы с орбиты Земли спешим присоединиться к их словам и выразить вам свое восхищение!», — сказал космонавт Кудь-Сверчков.
В свою очередь Микаев подчеркнул значимость женщин в различных областях, отметив их успехи и несгибаемую силу духа. Он акцентировал, что благодаря женщинам «мир становится ярче и добрее».
Федяев же поблагодарил женщин за тепло, счастье и доброту, которые они ежедневно дарят своим близким. Космонавт также напомнил женщинам о том, что они прекрасны.
До этого россиянок с 8 марта поздравил президент РФ Владимир Путин.