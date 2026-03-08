Россиянок поздравили с 8 марта из космоса: «Благодаря вам мир становится ярче»

«Дорогие наши женщины, мы с борта МКС поздравляем вас с 8 марта. Это один из самых любимых праздников в нашей стране. В этот день все мужчины поздравляют своих матерей, жен, дочерей и подруг с Международным женским днем. И мы с орбиты Земли спешим присоединиться к их словам и выразить вам свое восхищение!», — сказал космонавт Кудь-Сверчков.