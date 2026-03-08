«Мы уже победили»: Трамп отказался от помощи Британии на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам не нужна помощь Великобритании на Ближнем Востоке. Так он отреагировал на предложение Лондона отправить авианосцы в регион.
«Премьер Стармер, они нам больше не нужны Нам не нужны люди, которые присоединяются к войнам после того, как мы уже победили», — сказал глава Белого дома.
Ранее власти Британии готовились к развертыванию авианосца HMS Prince of Wales на Ближнем Востоке. Судно должно быть готово к выполнению боевых задач в регионе в течение пяти дней с момента получения соответствующего распоряжения.
Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон согласился предоставить Вашингтону доступ к британским военным базам для проведения ударов по иранским ракетным складам. Он уточнил, что Британия не поддержит удары США по Ирану и воздержится от участия в них.