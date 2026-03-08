Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обвинил Иран в атаке на школу в Минабе, где погибли 175 учениц: подробности

Трамп возложил на Иран ответственность за удар по школе в Минабе.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за обстрел школы в Минабе, унесший жизни 175 девочек, якобы несет Иран.

Журналист задал вопрос Трампу, в котром рассказал о первом дне военных действий в Иране. Тогда, по словам корреспондента, американская авиация нанесла удар по начальной школе для девочек на юге Ирана, в результате чего погибли 175 человек.

«Судя по тому, что я видел, это сделал Иран… Мы считаем, что это сделал Иран… они очень неточны со своим оружием», — сказал американский президент в беседе с журналистами на борту самолета по пути в Майами.

Тогда журналист обратился за подтверждением этой информации к министру обороны США Питу Хегсету. На что дипломат ответил, что Иран — якобы «единственная сторона, которая целенаправленно ведет атаку в адрес гражданских лиц».

В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Вашингтон произвел атаку на школу в Иране с авиабазы в ОАЭ.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше