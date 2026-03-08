Трамп обвинил Иран в атаке на школу в Минабе, где погибли 175 учениц: подробности

Журналист задал вопрос Трампу, в котром рассказал о первом дне военных действий в Иране. Тогда, по словам корреспондента, американская авиация нанесла удар по начальной школе для девочек на юге Ирана, в результате чего погибли 175 человек.
«Судя по тому, что я видел, это сделал Иран… Мы считаем, что это сделал Иран… они очень неточны со своим оружием», — сказал американский президент в беседе с журналистами на борту самолета по пути в Майами.
Тогда журналист обратился за подтверждением этой информации к министру обороны США Питу Хегсету. На что дипломат ответил, что Иран — якобы «единственная сторона, которая целенаправленно ведет атаку в адрес гражданских лиц».
В свою очередь Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Вашингтон произвел атаку на школу в Иране с авиабазы в ОАЭ.