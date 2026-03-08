ВВС Израиля впервые атаковали нефтяные объекты в районе Тегерана

Военно-воздушные силы Израиля впервые нанесли удар по нефтяным объектам в районе столицы Ирана, сообщает израильский телеканал N12.
«Впервые ВВС атаковали нефтяные объекты», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что атаке подверглись нефтехранилища неподалёку от Тегерана.
Иранское агентство IRNA подтвердило, что в результате атаки повреждён нефтяной резервуар на юге столицы Ирана.
Военные США и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее сообщалось, что в ответ на атаку тегеранского нефтеперерабатывающего предприятия, осуществлённую силами Соединённых Штатов и Израиля, Иран нанёс удар по аналогичному объекту в израильском городе Хайфа.