ВВС Израиля впервые атаковали нефтяные объекты в районе Тегерана

Военно-воздушные силы Израиля впервые нанесли удар по нефтяным объектам в районе столицы Ирана, сообщает израильский телеканал N12.

Источник: Аргументы и факты

«Впервые ВВС атаковали нефтяные объекты», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что атаке подверглись нефтехранилища неподалёку от Тегерана.

Иранское агентство IRNA подтвердило, что в результате атаки повреждён нефтяной резервуар на юге столицы Ирана.

Военные США и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Ранее сообщалось, что в ответ на атаку тегеранского нефтеперерабатывающего предприятия, осуществлённую силами Соединённых Штатов и Израиля, Иран нанёс удар по аналогичному объекту в израильском городе Хайфа.

