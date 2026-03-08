Трамп сообщил, что Соединенные Штаты уничтожили всю военную авиацию Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 7 марта, заявил, что американские военные уничтожили всю иранскую военную авиацию и 44 военных корабля.
— Мы уничтожили их ВВС, каждый самолет, — сообщил он журналистам.
Также глава Белого дома утверждает, что военные США потопили 44 иранских корабля, передает РИА Новости.
Дональд Трамп ранее сказал, что 7 марта Ирану будет нанесен «очень сильный» удар. По его словам, ВС США рассматривают возможность полного уничтожения районов и групп людей, которые до этого момента не считались целями.
Днем ранее американский лидер потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции» и заявил, что никакой сделки не будет. Он уточнил, что у этой страны будет «великое будущее». Партнеры Трампа сделают Иран «экономически более крупным, лучшим и сильным».
6 марта глава Белого дома не исключил возможности отправки сухопутных войск страны в Иран, если это будет нужно для достижения целей. Вашингтон «может столкнуться с решением, которого старался избегать».