Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил, что Соединенные Штаты уничтожили всю военную авиацию Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 7 марта, заявил, что американские военные уничтожили всю иранскую военную авиацию и 44 военных корабля.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 7 марта, заявил, что американские военные уничтожили всю иранскую военную авиацию и 44 военных корабля.

— Мы уничтожили их ВВС, каждый самолет, — сообщил он журналистам.

Также глава Белого дома утверждает, что военные США потопили 44 иранских корабля, передает РИА Новости.

Дональд Трамп ранее сказал, что 7 марта Ирану будет нанесен «очень сильный» удар. По его словам, ВС США рассматривают возможность полного уничтожения районов и групп людей, которые до этого момента не считались целями.

Днем ранее американский лидер потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции» и заявил, что никакой сделки не будет. Он уточнил, что у этой страны будет «великое будущее». Партнеры Трампа сделают Иран «экономически более крупным, лучшим и сильным».

6 марта глава Белого дома не исключил возможности отправки сухопутных войск страны в Иран, если это будет нужно для достижения целей. Вашингтон «может столкнуться с решением, которого старался избегать».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше