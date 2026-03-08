Трамп: США уничтожили всю военную авиацию Ирана и 44 корабля

«Мы уничтожили их ВВС, каждый самолет», — сказал американский президент и добавил, что американские военные потопили 44 иранских корабля.
Ранее иранские беспилотники атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» в Оманском заливе. Корабль приближался к морским границам Ирана с целью установления контроля над акваторией.
Также Иран атаковал американский эсминец в акватории Индийского океана. В КСИР уточнили, что корабль был поражен ракетами. Эсминец находился на расстоянии 650 километров от иранского побережья.
В свою очередь американская подводная лодка выпустила торпеду Mark 48 Advanced Capability с боеголовкой весом около 300 кг. Она поразила флагманский фрегат IRIS Dena ВМС Ирана.