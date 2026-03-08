Цена ошибки — жизнь: Врач рассказал, кто чаще всего травится суррогатами и попадает в реанимацию

Суррогатный алкоголь — это любые спиртосодержащие жидкости, не предназначенные для употребления в качестве напитка. Это могут быть технические жидкости, растворители, бытовая химия, аптечные и медицинские спирты. В отличие от легального алкоголя, такие продукты не проходят контроль как пищевые. Их состав может включать токсичные примеси и спирты, которые организм воспринимает не как напиток, а как яд.