Тюльпаны вместо роз. Что дарят казанцы женщинам на 8 марта?

Жители города готовы тратить на подарки к Международному женскому дню чуть больше, чем год назад, но выбирают более бюджетные композиции. В топе — тюльпаны, мимозы и кустовые розы, а главным антиподарком стали кастрюли и утюги. Корреспондент «АиФ-Казань» прогулялся по цветочным точкам Казани и выяснил, сколько стоят букеты, чего ждут женщины и почему одни продавцы стоят в «газелях», а другие прячутся за прилавками.
Цифры праздника: сколько казанцы тратят на цветы и подарки.
По данным аналитических сервисов, жители Казани готовы потратить на цветы к 8 Марта в среднем 4 тысячи рублей — это на 100 рублей больше, чем в прошлом году, и на 1,3 тысячи больше, чем в 2021-м. Столица Татарстана вошла в тройку городов-миллионников с самым высоким бюджетом на букеты, разделив первое место в ПФО с Нижним Новгородом. Для сравнения: в Самаре и Перми готовы отдать за цветы около 3,8 тысячи, в Уфе — 3,7 тысячи.
Средняя стоимость купленного к 8 Марта букета в республике — 3,6 тысячи рублей, что на 5% выше прошлогоднего. Самые популярные цветы — тюльпаны (их выбирают 34% покупателей). Букет из 15 тюльпанов обойдется в среднем в 3,7 тысячи рублей (+5% к прошлому году). На втором месте — розы (25%). 15 бутонов стоят около 5 тысяч, что на 7% дешевле, чем год назад. Также в этом году востребованы кустовые пионовидные розы (около 3,4 тысячи) и диантусы (чуть больше 2 тысяч). 18% горожан выбирают готовые букеты, 6% — хризантемы и комнатные растения в горшках. Мимозу предпочитают 4%, а лилии — лишь 3% покупателей.
От сладостей до впечатлений: что дарят и что хотят женщины.
Если цветы получают 7 из 10 казанских женщин, то 12% опрошенных признались, что хотели бы другой подарок, но обычно он идет в дополнение к букету. Средний бюджет на презент (без учета цветов) в этом году — 6 тысяч рублей, за год он вырос всего на 100 рублей, но за пять лет прибавил 2,3 тысячи.
По данным аналитиков, 44% горожан планируют уложиться в 5 тысяч рублей, 29% готовы потратить до 10 тысяч, а 12% — больше этой суммы. Еще 15% ограничатся тысячью рублей.
В топе подарков — сладости (31%). Но 14% женщин признаются, что конфетам не обрадуются. Спрос на кондитерские изделия в республике в начале марта вырос на 45%. Средняя стоимость сладкого набора — 2,3 тысячи (+15% к прошлому году). Специалисты отметили, что в 11 раз вырос интерес к мармеладу, почти в 6 раз — к фигурному шоколаду, в 4,5 раза — к рахат-лукуму.
Популярностью пользуются бенто-торты — небольшие десерты в лаконичном дизайне. В Казани они стоят в среднем 1,7 тысячи рублей — дешевле, чем в Москве (2,3 тысячи) и Санкт-Петербурге (2,4 тысячи), но дороже, чем в Самаре (1,5 тысячи) и Нижнем Новгороде (1,3 тысячи).
Каждая третья женщина в Казани мечтает о парфюмерии и косметике. Дарить уходовые средства собираются 35% опрошенных, духи — 33%. По данным экспертов, продажи наборов косметики в преддверии праздника выросли вдвое, а парфюмерии — в 3,5 раза. Еще 34% казанцев планируют подарить подарочные сертификаты, а 27% — сертификаты на услуги. Украшения и бижутерию выбрали 27% респондентов.
При этом треть горожанок (35%) предпочли бы подарок-впечатление — путешествие, поход в спа, мастер-класс. Билеты на концерт или романтический ужин ждут 21% опрошенных.
Чего дарить не стоит: антирейтинг и самоподарки.
Список самых нежеланных подарков возглавляют игрушки и наборы кастрюль (21% опрошенных), на втором месте — весы и утюги (20%), замыкает тройку одна роза в целлофане (17%). Также в черный список попали дешевые статуэтки, носки и бытовая химия.
Интересно, что каждая десятая жительница Казани призналась: чаще всего она остается без подарка на 8 Марта. Зато 67% горожанок готовы порадовать себя сами. Треть делает это ежегодно, а 11% решили начать в этом году — в основном девушки 18−24 лет.
Корреспондент «АиФ-Казань» прошелся по цветочным точкам города за день до праздника. Тюльпаны грузили прямо из «газелей», мимозы раскладывали на складных столиках. Продавцы зазывали покупателей, обещая самые свежие цветы. Цены на тюльпаны стартовали от 1,5 тысячи за небольшой букет, мимозу предлагали по 200−300 рублей за веточку. В холодильниках — ряды тюльпанов и роз на любой вкус. Оптом экономия достигала 30−40 рублей за цветок, в розницу тюльпаны продавали по 135 рублей за штуку. В спальных районах — спокойнее, но и там несут цветы учителям, коллегам, мамам. Общая тенденция: несмотря на рост цен, отказываться от цветов не готовы. Меняют лишь состав букета и ищут более доступные варианты, но традиция остается незыблемой.