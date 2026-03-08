Тюльпаны вместо роз. Что дарят казанцы женщинам на 8 марта?

Средняя стоимость купленного к 8 Марта букета в республике — 3,6 тысячи рублей, что на 5% выше прошлогоднего. Самые популярные цветы — тюльпаны (их выбирают 34% покупателей). Букет из 15 тюльпанов обойдется в среднем в 3,7 тысячи рублей (+5% к прошлому году). На втором месте — розы (25%). 15 бутонов стоят около 5 тысяч, что на 7% дешевле, чем год назад. Также в этом году востребованы кустовые пионовидные розы (около 3,4 тысячи) и диантусы (чуть больше 2 тысяч). 18% горожан выбирают готовые букеты, 6% — хризантемы и комнатные растения в горшках. Мимозу предпочитают 4%, а лилии — лишь 3% покупателей.