Скончалась 101-летняя балерина и педагог Нинель Петрова

Петрова родилась в Ленинграде 15 марта 1924 года. В 1944-м она окончила Ленинградское хореографическое училище, где училась у Агриппины Вагановой, которая считается основоположницей теории русского классического балета. После учебы Петрова сразу начала выступать на сцене Кировского (Мариинского) театра и служила там 24 года. Она стала первой исполнительницей Нины в «Маскараде», Фригии в «Спартаке» и партии в хореографической миниатюре «Вечная весна».