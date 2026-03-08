Скончалась 101-летняя балерина и педагог Нинель Петрова

В Санкт-Петербурге умерла советская балерина, народная артистка РФ и педагог Нинель Петрова. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил Мариинский театр.
Его коллектив выразил соболезнования близким, ученикам и поклонникам Петровой.
— Ее персонажи были настоящими: они чувствовали, любили, страдали — зрители ощущали это в каждом спектакле. Для многих она стала символом женственности и красоты, — сказано в Telegram-канале театра.
В посте также говорится, что коллеги восхищались профессионализмом, интеллигентностью, вдумчивостью и искренностью артистки.
Петрова родилась в Ленинграде 15 марта 1924 года. В 1944-м она окончила Ленинградское хореографическое училище, где училась у Агриппины Вагановой, которая считается основоположницей теории русского классического балета. После учебы Петрова сразу начала выступать на сцене Кировского (Мариинского) театра и служила там 24 года. Она стала первой исполнительницей Нины в «Маскараде», Фригии в «Спартаке» и партии в хореографической миниатюре «Вечная весна».
Также зрители полюбили созданные ею образы Марии в «Бахчисарайском фонтане», Жизели в одноименном балете, ее исполнение номеров «Прелюд» и «Седьмой вальс» в «Шопениане». После окончания танцевальной карьеры Петрова преподавала, сказано в публикации.