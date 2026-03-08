В ГД предложили увеличить минимальный размер декретных выплат

В настоящее время размер пособия по уходу за ребенком (вторая часть декрета после отпуска по беременности и родам) до 1,5 года составляет 40% от среднего заработка родителя, но не менее 10 837 рублей. Размер прожиточного минимума на ребенка в 2026 году в среднем по России составляет 18 371 рубль, в разных регионах может устанавливаться свое значение, например, в Москве — 21 903 рубля,.