В ГД предложили увеличить минимальный размер декретных выплат

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком нужно поднять до уровня хотя бы детского прожиточного минимума (ПМ) в регионе. Об этом ТАСС заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Сейчас минимальная выплата — меньше 11 тыс. рублей. Мы считаем, что пособие должно быть не ниже регионального прожиточного минимума на ребенка. Потому что пособие должно быть действительно пособием, чтобы помогать», — сказал Миронов, отметив, что это тоже очень важный элемент для решения демографической проблемы.
«И такие выплаты нужно гарантировать в том числе неработающим родителям, студентам, индивидуальным предпринимателям, самозанятым», — добавил парламентарий.
В настоящее время размер пособия по уходу за ребенком (вторая часть декрета после отпуска по беременности и родам) до 1,5 года составляет 40% от среднего заработка родителя, но не менее 10 837 рублей. Размер прожиточного минимума на ребенка в 2026 году в среднем по России составляет 18 371 рубль, в разных регионах может устанавливаться свое значение, например, в Москве — 21 903 рубля,.