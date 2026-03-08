Ричмонд
Трамп назвал причину потенциальной отправки военных США в Иран: вот одно условие

Трамп допустил отправку солдат США в Иран для захвата обогащенного урана.

Источник: Комсомольская правда

В будущем Соединенные Штаты могут направить войска в Иран для захвата обогащенного урана, заявил президент Дональд Трамп.

«В какой-то момент, возможно, мы это сделаем… возможно, мы сделаем это позже», — сказал американский глава в беседе с журналистами.

По информации издания Time, президент США допустил возможность отправки американских сухопутных войск в Иран. Уточняется, что Трамп готов к отправке войск, если это поможет выполнить задачи кампании. Конкретные временные рамки для этого, однако, не обозначены.

Кроме этого, накануне Трамп объявил, что активизация производственных мощностей ВПК США по выпуску вооружений произошла еще три месяца назад.

По информации секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, в соседней стране несколько военнослужащих США попали в плен.

