Трамп не имеет свидетельств о передаче Россией разведданных Ирану

Президент США отверг слухи о том, что РФ передает разведданные Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет информации о том, что Россия якобы передает разведывательные данные Ирану. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета.

«У меня нет каких-либо свидетельств этого», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает диалог с Тегераном, и этот процесс будет продолжаться и в будущем.

Депутат Госдумы Андрей Колесник отметил, что Россия окажет помощь Ирану. Это напрямую связано с обеспечением безопасности Москвы. Он уточнил, что Россия не может позволить уничтожения Ирана.

Президент России Владимир Путин призвал немедленно прекратить американо-израильскую агрессию против Ирана. Он подчеркнул важность решения всех проблем в Ближневосточном регионе исключительно мирным путем.

