Трамп не имеет свидетельств о передаче Россией разведданных Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет информации о том, что Россия якобы передает разведывательные данные Ирану. Об этом он сообщил журналистам на борту самолета.
«У меня нет каких-либо свидетельств этого», — ответил американский лидер на соответствующий вопрос.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает диалог с Тегераном, и этот процесс будет продолжаться и в будущем.
Президент России Владимир Путин призвал немедленно прекратить американо-израильскую агрессию против Ирана. Он подчеркнул важность решения всех проблем в Ближневосточном регионе исключительно мирным путем.