Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олег Кожемяко: В Приморском крае живут самые обаятельные, талантливые и целеустремленные женщины!

Поздравление Губернатора Приморского края Олега Кожемяко с 8 Марта.

Источник: primorsky.ru

Дорогие женщины, от всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем!

В Приморском крае живут самые обаятельные, талантливые и целеустремленные женщины, которые вносят огромный вклад в развитие региона, дарят радость и полноту жизни, вдохновляют мужчин на благородные поступки. За это мы вас ценим, любим и дорожим.

Хочу отдельно обратиться к тем женщинам, чьи родные и близкие сегодня стоят на защите нашей Родины. Спасибо за ваши оптимизм и бесконечную веру в своих любимых. Глубокое уважение и восхищение вызывают жительницы Приморья, которые непосредственно участвуют в специальной военной операции. А еще — не жалея сил трудятся на заводах, швейных производствах и в организациях, поставляющих на фронт необходимое снаряжение, обеспечивают гуманитарную и социальную поддержку военнослужащих и их семей. Так представительницы прекрасного пола приближают долгожданную Победу.

Каждая женщина играет в нашей жизни огромную роль, и каждая достойна искренних комплиментов, тепла и внимания близких. Пусть самый красивый весенний праздник принесет вам много приятных сюрпризов, здоровья, счастья и любви!

Губернатор Приморского края.

О. Н. Кожемяко.