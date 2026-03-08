Олег Кожемяко: В Приморском крае живут самые обаятельные, талантливые и целеустремленные женщины!

Дорогие женщины, от всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем!
В Приморском крае живут самые обаятельные, талантливые и целеустремленные женщины, которые вносят огромный вклад в развитие региона, дарят радость и полноту жизни, вдохновляют мужчин на благородные поступки. За это мы вас ценим, любим и дорожим.
Хочу отдельно обратиться к тем женщинам, чьи родные и близкие сегодня стоят на защите нашей Родины. Спасибо за ваши оптимизм и бесконечную веру в своих любимых. Глубокое уважение и восхищение вызывают жительницы Приморья, которые непосредственно участвуют в специальной военной операции. А еще — не жалея сил трудятся на заводах, швейных производствах и в организациях, поставляющих на фронт необходимое снаряжение, обеспечивают гуманитарную и социальную поддержку военнослужащих и их семей. Так представительницы прекрасного пола приближают долгожданную Победу.
Каждая женщина играет в нашей жизни огромную роль, и каждая достойна искренних комплиментов, тепла и внимания близких. Пусть самый красивый весенний праздник принесет вам много приятных сюрпризов, здоровья, счастья и любви!
Губернатор Приморского края.
О. Н. Кожемяко.