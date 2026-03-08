Олег Кожемяко: В Приморском крае живут самые обаятельные, талантливые и целеустремленные женщины!

Хочу отдельно обратиться к тем женщинам, чьи родные и близкие сегодня стоят на защите нашей Родины. Спасибо за ваши оптимизм и бесконечную веру в своих любимых. Глубокое уважение и восхищение вызывают жительницы Приморья, которые непосредственно участвуют в специальной военной операции. А еще — не жалея сил трудятся на заводах, швейных производствах и в организациях, поставляющих на фронт необходимое снаряжение, обеспечивают гуманитарную и социальную поддержку военнослужащих и их семей. Так представительницы прекрасного пола приближают долгожданную Победу.