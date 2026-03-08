Большинство женщин идут на фронт по зову сердца, рассказала медик

ЛУГАНСК, 8 мар — РИА Новости. Большинство женщин идут на фронт исключительно по зову сердца, рассказала РИА Новости медик добровольческого отряда «Русь» группировки войск «Южная» с позывным «Ангел».
«Большинство женщин идут сюда по зову сердца. Так и я хотела внести свой вклад, хотела помогать ребятам. Я хотела быть нужной. Я и дома была нужна на своей работе, но я чувствовала, что я нужна здесь. Ни разу не пожалела и поняла, что это огромный опыт и непосильный вклад», — рассказала девушка-доброволец.
Она рассказала, что начала работать в зоне спецоперации на запорожском участке фронта на стабилизационном и сортировочном пункте, куда поступали раненые бойцы сразу с линии боевого соприкосновения.
Ее сослуживица-медик с позывным «Эля» считает, что от женщин на фронте зависит очень многое, они здесь не только выполняют боевые задачи, но и создают домашнюю атмосферу и оказывают психологическую помощь бойцам, становятся для них частичкой дома.
«Большая заслуга женщин на фронте — это уют. Ребята, бывает, приходят, просто покушать приготовишь им что-нибудь горячее, и столько радости у них», — поделилась девушка.