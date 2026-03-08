Трамп заявил, что отправка американских военных в Иран возможна

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что он не исключает отправку солдат США на территорию Ирана, при этом, по его словам, это может произойти «по веской причине».
«Возможно. По очень веской причине», — сказал Трамп в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Президент США заявил, что, в частности, американских военных могут отправить в Иран «для захвата обогащённого урана».
Кроме того, он отметил, что «капитуляция Ирана» может наступить «тогда, когда сдаваться будет уже некому». Помимо этого, Трамп допустил изменение карты Ирана.
«Если они сдадутся или если не будет никого, чтобы сдавать», — сказал он.
Трамп утверждает, что военные США ликвидировали всю авиацию ВС Ирана, а также 44 военных корабля.
«Мы уничтожили их ВВС, каждый самолёт», — заявил он.
Напомним, военные США и Израиля наносят удары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
В понедельник Трамп отметил, что не думает, что в Иране следует использовать наземные войска. В пятницу Трамп в интервью журналу Time допустил, что американские военные могут быть направлены в Иран для проведения наземной операции.
Ранее пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт заявила, что Соединённые Штаты не исключают возможность наземной операции в Иране.