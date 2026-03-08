Ричмонд
Трамп допустил территориальные перемены в Иране после завершения конфликта

Трамп считает, что карта Ирана после завершения конфликта может измениться.

Источник: Комсомольская правда

Президент США заявил, что не исключает изменения территориальных границ Ирана после завершения боевых действий. Дональд Трамп также назвал происходящее войной.

«Не могу вам сказать. Думаю, нет», — ответил американский президент на вопрос журналистов о том, останется ли прежней карта Ирана после атаки США.

Президент США также добавил, что его желание участвовать в выборе новых иранских властей продиктовано «стремлением к долгосрочному урегулированию», чтобы «не сталкиваться с тем же кризисом вновь через десять лет».

По заверениям американских военных, они ликвидировали ВВС Ирана и потопили 44 иранских корабля. Кроме этого, Трамп возложил на Иран ответственность за удар по школе в Минабе, где погибли 175 учащихся.

В свою очередь секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани накануне заявил, что в соседней стране несколько американских военных попали в плен.

