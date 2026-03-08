«Убитые за веру»: два члена РПЦ погибли при атаке экстремистов в Нигерии

В Нигерии при нападении экстремистов были впервые убиты члены общины Патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви. Об этом сообщил экзархат в телеграм-канале.
«Исламские террористы напали на христианское селение Туран (штат Бенуэ) в Нигерии. Двое из убитых — Иоанн Акуле и Даниил Ахемба — были членами общины Русской православной церкви, действовавшей в этом селении», — говорится в сообщении.
Экзархат уточнил, что это были первые африканские прихожане РПЦ, «убитые за веру». Было найдено десять тел погибших. Однако количество жертв может увеличиться, так как продолжается осмотр местности и возможно обнаружение новых тел.
Ранее KP.RU сообщал, что о время воскресной службы вооруженные люди совершили скоординированный налет на три церкви в Нигерии. В результате было похищено более 100 человек. Позднее жители деревни Курмин Вали передали властям список с именами 177 предполагаемых похищенных.