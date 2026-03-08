Докусывание за компанию: Life.ru узнал о главной ошибке застолья и способах её избежать

По словам эксперта, ключевая проблема кроется не в самом праздничном ужине, а в постоянном бесконтрольном «докусывании» и отсутствии пауз, необходимых для восстановления желудочно-кишечного тракта. Начинать стоит ещё до застолья: лёгкий перекус с белком и клетчаткой (например, творог с ягодами или овощной салат с яйцом) снижает выраженность голода и уменьшает вероятность импульсивного переедания. За столом лучше отдавать предпочтение овощным блюдам, рыбе и нежирным сортам мяса — они быстрее насыщают и меньше перегружают поджелудочную железу.