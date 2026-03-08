Захарова заявила, что роль женщины в истории России великая

«В начавшемся году, оглядываясь на невероятные вызовы, с которыми сталкиваются наша страна и весь мир, я особенно остро чувствую, насколько велика роль женщины в истории нашей страны. Особую благодарность в этот день хочу выразить женам, матерям, сестрам и дочерям наших военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Спасибо за ваше терпение. За ваше мужество. Да, это оксюморон, но он уместен. За веру, за то, что ждете и поддерживаете наших героев, за то, что создаете особую атмосферу веры, надежды и любви», — подчеркнула представитель российского дипведомства.