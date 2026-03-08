Захарова заявила, что роль женщины в истории России великая

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Женщины России — это хранительницы очага и бесстрашные воины, их роль в истории страны великая. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по случаю 8 Марта.
«В начавшемся году, оглядываясь на невероятные вызовы, с которыми сталкиваются наша страна и весь мир, я особенно остро чувствую, насколько велика роль женщины в истории нашей страны. Особую благодарность в этот день хочу выразить женам, матерям, сестрам и дочерям наших военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Спасибо за ваше терпение. За ваше мужество. Да, это оксюморон, но он уместен. За веру, за то, что ждете и поддерживаете наших героев, за то, что создаете особую атмосферу веры, надежды и любви», — подчеркнула представитель российского дипведомства.
«Женщины России — это, конечно, хранительницы домашнего очага, но одновременно с этим это и бесстрашные бойцы, это и воины на фронте, и надежные труженицы тыла, и медсестры, и врачи, и учителя, и инженеры, и журналисты, и общественные деятели, и волонтеры в разных профессиях, и просто неравнодушные люди. Они куют нашу победу своими нежными, но сильными руками», — добавила дипломат.
Как отметила Захарова, такие качества, как мудрость, выдержка, профессионализм и аналитическое мышление помогают женщинам России отстаивать правду и интересы страны на международной арене, на информационном и дипломатическом фронте, а также противостоять потокам дезинформации и фейков, которые особенно в последнее время стали инструментом гибридной войны со стороны Запада. «Здесь я не могу не сказать о роли наших женщин-дипломатов, представляющих нашу страну за рубежом. Там, на своем дипломатическом фронте, они являются руководителями загранучреждений, специалистами в своих отраслях и работают для того, чтобы отстаивать интересы Родины в международных отношениях», — указала она.
«Женщина дарит новую жизнь, привносит в этот мир красоту и гармонию, окружает близких теплотой и заботой. Чуткость, преданность женщины — без нее просто невозможно представить крепкую семью. Что такое крепкая семья? Это, безусловно, залог сильного государства», — заключила официальный представитель МИД РФ.