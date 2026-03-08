Немецкие власти вывезли сотрудников посольства в Иране

МИД Германии проинформировал о временной эвакуации дипломатического персонала из Тегерана. Мера вызвана ростом напряженности в регионе Ближнего Востока, передает DPA.
«Этот временный перевод является продолжением мер по сокращению штата, которые уже принимались в середине января в качестве предосторожности», — говорится в сообщении немецкого министерства.
Как уточнили в МИД, до эвакуации консульская поддержка была сильно ограничена в связи с малым числом персонала, а визовый отдел не работал.
Как пояснили в ведомстве, решение об обеспечении безопасности сотрудников в иранской столице продиктовано необходимостью защиты загранучреждений ФРГ на фоне текущей ситуации в регионе.
Российское посольство в Иране накануне проинформировало, что 45 российских детей благополучно вывезли из Ирана 3 марта.
В свою очередь посольство России в исламской республике также сообщило, что почти 150 грузовых автомобилей, застрявших на границе Ирана и Азербайджана, пересекли ее.