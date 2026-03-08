Трамп заявил, что припомнит Стармеру позднюю отправку ВС на Ближний Восток

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона запомнит, что Британия только сейчас решила отправить авианосцы в ближневосточный регион.
Он уточнил, что эти авианосцы США больше не требуются. Трамп обратился к британскому премьер-министру Киру Стармеру.
«Соединённое Королевство, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьёз задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Это нормально, премьер-министр Стармер, они нам больше не требуются — но мы это запомним», — написал он в своей соцсети Truth Social.
Кроме того, по словам Трампа, Соединённым Штатам не требуются и «те, кто вступает в конфликт» после того, как США якобы уже победили в нём.
Напомним, военные США и Израиля наносят удары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.
Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Кир Стармер в ходе обращения к жителям не смог дать вразумительного объяснения, почему власти Британии разрешили ВС Соединённых Штатов использовать британские военные базы для ударов по территории Ирана.