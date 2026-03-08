Трамп заявил, что припомнит Стармеру позднюю отправку ВС на Ближний Восток

«Соединённое Королевство, наш некогда великий союзник, возможно, величайший из всех, наконец-то всерьёз задумывается об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Это нормально, премьер-министр Стармер, они нам больше не требуются — но мы это запомним», — написал он в своей соцсети Truth Social.