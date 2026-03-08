«Должно помогать»: в России могут поднять декретные выплаты до прожиточного минимума

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком следует поднять до уровня хотя бы детского прожиточного минимума в регионе. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Сейчас минимальная выплата — меньше 11 тыс. рублей. Мы считаем, что пособие должно быть не ниже регионального прожиточного минимума на ребенка. Потому что пособие должно быть действительно пособием, чтобы помогать», — сказал политик в интервью ТАСС.
Миронов подчеркнул, что это важный шаг для решения демографической проблемы. Он добавил, что такие выплаты нужно гарантировать не только работающим родителям. Их должны получать неработающие, студенты, индивидуальные предприниматели и самозанятые.
Ранее президент России Владимир Путин обозначил демографию как ключевой национальный приоритет. Он подчеркнул важность поддержки семей, материнства и детства. По словам президента, это будет приоритетом для страны в долгосрочной перспективе.