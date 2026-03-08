В Турции началось расследование против певицы Йенер из-за оскорблений Эрдогана

Генеральная прокуратура турецкой провинции Мугла начала расследование в отношении певицы Ханде Йенер по подозрению в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на концерте. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил телеканал Ahaber.
— Генпрокуратура Муглы сообщила о начатом в отношении артистки расследовании по подозрению в попытке нарушить конституционный строй и оскорблении президента за кричалки на концерте и другие высказывания, — говорится в статье.
Уточняется, что поводом для следствия стали жалобы после того, как Йенер подхватила популярный у оппозиции призыв зрителей на концерте в Мугле — «кто не прыгает, тот поддерживает Эрдогана», и несколько высказываний на концерте в Стамбуле.
Певицу вызвали на допрос в качестве подозреваемой, сказано в публикации.
В Турции в рамках расследования дела о наркотиках задержали нескольких известных представителей шоу-бизнеса. Об этом 31 января сообщило издание Hürriyet, ссылаясь на Генпрокуратуру Стамбула. Операция проходила сразу в нескольких регионах страны.