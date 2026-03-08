Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции началось расследование против певицы Йенер из-за оскорблений Эрдогана

Генеральная прокуратура турецкой провинции Мугла начала расследование в отношении певицы Ханде Йенер по подозрению в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на концерте. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил телеканал Ahaber.

Генеральная прокуратура турецкой провинции Мугла начала расследование в отношении певицы Ханде Йенер по подозрению в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на концерте. Об этом в субботу, 7 марта, сообщил телеканал Ahaber.

— Генпрокуратура Муглы сообщила о начатом в отношении артистки расследовании по подозрению в попытке нарушить конституционный строй и оскорблении президента за кричалки на концерте и другие высказывания, — говорится в статье.

Уточняется, что поводом для следствия стали жалобы после того, как Йенер подхватила популярный у оппозиции призыв зрителей на концерте в Мугле — «кто не прыгает, тот поддерживает Эрдогана», и несколько высказываний на концерте в Стамбуле.

Певицу вызвали на допрос в качестве подозреваемой, сказано в публикации.

В Турции в рамках расследования дела о наркотиках задержали нескольких известных представителей шоу-бизнеса. Об этом 31 января сообщило издание Hürriyet, ссылаясь на Генпрокуратуру Стамбула. Операция проходила сразу в нескольких регионах страны.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше