В ОП РФ предложили приглашать в школы юристов для профилактики преступлений

Он уточнил, что специалисты должны рассказывать о методах вовлечения подростков в незаконные схемы, а также о последствиях. По словам главы комиссии ОП РФ, особое внимание нужно обратить на преступления, связанные с распространением наркотиков, «поскольку для молодых людей этот вид деятельности может казаться способом легкой наживы». «И это именно та сфера, в которую подростков чаще всего вовлекают взрослые», — добавил общественник.