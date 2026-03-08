В ОП РФ предложили приглашать в школы юристов для профилактики преступлений

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Школам стоит организовывать для учеников профилактические беседы с адвокатами и юристами, чтобы бороться с подростковой преступностью. Такое мнение выразил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2025 году впервые за длительное время наметился рост подростковой преступности.
«Предлагаем проводить профилактические беседы не только в комиссиях по делам несовершеннолетних, куда попадают ребята, уже совершившие правонарушение, а прежде всего в школах, в том числе на уроках “Разговоры о важном”, — сказал Рыбальченко, говоря о мерах для исправления ситуации.
Он уточнил, что специалисты должны рассказывать о методах вовлечения подростков в незаконные схемы, а также о последствиях. По словам главы комиссии ОП РФ, особое внимание нужно обратить на преступления, связанные с распространением наркотиков, «поскольку для молодых людей этот вид деятельности может казаться способом легкой наживы». «И это именно та сфера, в которую подростков чаще всего вовлекают взрослые», — добавил общественник.
Рыбальченко также обратил внимание на рост количества преступлений, связанных с террористической деятельностью. По его мнению, за этим стоят иностранные спецслужбы, «знающие способы воздействия на детей». «Для предотвращения таких инцидентов государство должно навести порядок в цифровой [сфере], а также в [сфере] финансовой безопасности детей. Например, создать специальные сим-карты для школьников и сделать банковские транзакции на детских картах полностью видимыми для родителей», — уточнил глава комиссии ОП РФ.
Учет и трудоустройство.
Согласно статистике, ежегодно суды выносят около 10 тыс. приговоров несовершеннолетним. Порядка 15% приговоров выносятся тем, у кого не погашена прошлая судимость. «Это означает, что дети, совершившие преступление, должны оставаться на особом учете правоохранительных органов, и для них должны предусматриваться дополнительные меры профилактики», — считает собеседник агентства.
Рыбальченко напомнил о количестве неработающих и неучащихся несовершеннолетних осужденных — их около 30%. «Если раньше существовало такое понятие, как тунеядство, то сейчас такого термина нет. Я считаю, что органы опеки и правоохранительные органы должны принимать особые меры по отношению к ним, например, возвращать их в школу или рассматривать возможность трудоустройства», — подчеркнул он, связав рост подростковой преступности с отсутствием занятости.