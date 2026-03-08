В МИД оценили роль женщины в истории РФ: «И бойцы, и врачи, и учителя»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила россиянок с 8 марта. Дипломат назвала российских женщин хранительницами очага и бесстрашными воительницами, подчеркнув их великую роль в истории страны.
«Женщины России — это, конечно, хранительницы домашнего очага, но одновременно с этим это и бесстрашные бойцы, это и воины на фронте, и надежные труженицы тыла, и медсестры, и врачи, и учителя, и инженеры, и журналисты, и общественные деятели…», — сказала Захарова для ТАСС.
Как отметила официальный представитель МИД, именно мудрость, профессионализм и аналитическое мышление помогают женщинам России успешно защищать интересы страны в условиях информационной войны. Дипломат уточнила, что речь идет о противодействии дезинформации и фейкам, которые Запад активно применяет на дипломатическом и информационном фронтах.
Официальный представитель МИД также выразила благодарность женщинам, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.
Ранее женщин также поздравили российские космонавты с борта МКС.