«Высвободить главный ресурс»: чем пожертвовал Безруков ради должности худрука МХАТа

Народный артист РФ Сергей Безруков сообщил, что откажется от набора курса во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) в следующем учебном году.
Причиной стало назначение Безрукова на должность художественного руководителя во МХАТ имени Горького.
«Свои личные планы я также корректирую, например, точно не буду набирать в этом году курс во ВГИКе, чтобы высвободить главный ресурс — время», — написал актер в телеграм-канале.
Безруков отметил, что на знакомство с репертуаром, коллективом и планами МХАТ уйдут значительные усилия. Актер подчеркнул, что его должность худрука в Московском Губернском театре требует постоянного внимания.
Ранее KP.RU сообщал, что министр культуры РФ Ольга Любимова назначила Безрукова худруком МХАТ имени Горького. Одновременно с этим российский актер Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.