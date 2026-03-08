Ричмонд
«Высвободить главный ресурс»: чем пожертвовал Безруков ради должности худрука МХАТа

Безруков отказался набирать курс во ВГИКе ради должности худрука МХАТа.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист РФ Сергей Безруков сообщил, что откажется от набора курса во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК) в следующем учебном году.

Причиной стало назначение Безрукова на должность художественного руководителя во МХАТ имени Горького.

«Свои личные планы я также корректирую, например, точно не буду набирать в этом году курс во ВГИКе, чтобы высвободить главный ресурс — время», — написал актер в телеграм-канале.

Безруков отметил, что на знакомство с репертуаром, коллективом и планами МХАТ уйдут значительные усилия. Актер подчеркнул, что его должность худрука в Московском Губернском театре требует постоянного внимания.

Ранее KP.RU сообщал, что министр культуры РФ Ольга Любимова назначила Безрукова худруком МХАТ имени Горького. Одновременно с этим российский актер Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

