В Турции начали расследование против певицы Йенер после оскорблений Эрдогана

В регионе Мугла начато расследование против турецкой исполнительницы Ханды Йенер. Соответствующее решение правоохранители приняли 7 марта, передает Haberler.
По информации новостного портала, дело было заведено по факту оскорбления президента Реджепа Тайипа Эрдогана и нарушения конституционного порядка. Лозунги, ставшие поводом для разбирательства, прозвучали на концерте Йенер. Певицу уже вызвали на допрос.
Как ранее заявил Эрдоган, современный мир погружается в хаос, там действуют грубая сила и право сильного. Тогда же турецкий лидер акцентировал, что Стамбул занимает позицию мира, права и правды, а не бандитизма и геноцида.
В свою очередь турецкая сторона не раз подчеркивала готовность принять мирные переговоры по Украине. Тогда Эрдоган отмечал, что Турция следит за переговорным процессом по прекращению конфликта и может принять переговоры в любом формате.