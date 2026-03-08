Ричмонд
В Турции начали расследование против певицы Йенер после оскорблений Эрдогана

Певица Ханда Йенер на концерте выкрикивала лозунги с оскорблениями Эрдогана, начато расследование.

Источник: Комсомольская правда

В регионе Мугла начато расследование против турецкой исполнительницы Ханды Йенер. Соответствующее решение правоохранители приняли 7 марта, передает Haberler.

По информации новостного портала, дело было заведено по факту оскорбления президента Реджепа Тайипа Эрдогана и нарушения конституционного порядка. Лозунги, ставшие поводом для разбирательства, прозвучали на концерте Йенер. Певицу уже вызвали на допрос.

Как ранее заявил Эрдоган, современный мир погружается в хаос, там действуют грубая сила и право сильного. Тогда же турецкий лидер акцентировал, что Стамбул занимает позицию мира, права и правды, а не бандитизма и геноцида.

В свою очередь турецкая сторона не раз подчеркивала готовность принять мирные переговоры по Украине. Тогда Эрдоган отмечал, что Турция следит за переговорным процессом по прекращению конфликта и может принять переговоры в любом формате.

