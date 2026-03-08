Трамп обвинил Иран в ударе по начальной школе в Минабе с более 170 погибшими

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 7 марта, обвинил Иран в ударе по начальной школе для девочек в Минабе, в результате которого погибли 175 сотрудников и учениц.
— Судя по тому, что я видел, удар по школе был сделан Ираном, — ответил он на соответствующий журналистов на борту Air Force One.
Также министр обороны Пит Хегсет заявил, что «единственной стороной, нападающей на мирных жителей, является Иран».
— Мы думаем, что это сделал Иран. Они очень неточно используют свои боеприпасы, — добавил американский лидер, передает РБК.
6 марта чиновники Белого дома признались конгрессменам, что Штаты наносили удары по району иранского города Минаб, где расположена школа для девочек. Об этом сообщили на канале NBC. Американские чиновники также уточнили, что иранскую школу атаковала не армия Израиля.
3 марта на юге Ирана состоялось массовое захоронение 168 детей, ставших жертвами удара, нанесенного США и Израилем по школе 28 февраля.
Тысячи людей вышли на улицы, чтобы проводить погибших школьниц в последний путь. Участники несли гробы один за другим, выражая скорбь ударами в грудь.