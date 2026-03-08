«Примем меры, если что-то прилетит»: Иран предупредил Азербайджан о последствиях

Иран не имеет проблем с Азербайджаном. Однако, если «оттуда что-то прилетит» по иранской территории, Тегеран примет необходимые меры. Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности республики Али Лариджани.
«У нас нет никаких проблем с Азербайджаном, но, если будет обнаружен заговор или оттуда что-то прилетит по Ирану, мы примем меры», — слова Лариджани передала иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Ранее военные силы Ирана потребовали от Азербайджана вывести израильских военнослужащих с территории страны для предотвращения дальнейшей нестабильности в регионе.
Как сообщал KP.RU, азербайджанские власти приостановили движение грузового автотранспорта через границу с Ираном. Это произошло после инцидента с беспилотником, который упал и взорвался на территории аэропорта Нахичеван.