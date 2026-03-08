Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет признал ошибку США в отношении внутренней политики: Америка намерена вернуться «в свое полушарие»

Хегсет считает, что США слишком долго занимались далёкими регионами.

Источник: Комсомольская правда

Фокус внешней политики Америки слишком долго был смещен в сторону далеких границ и иностранных государств. Об этом рассказал на саммите «Щит Америки» министр обороны США Пит Хегсет.

Хегсет сформулировал принцип действий США в других регионах как «Мир с помощью силы». Министр также добавил, что теперь Вашингтон будет уделять первостепенное внимание «своим границам и своему полушарию». Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию на территории Ирана.

Тогда Хегсет объявил о наращивании военного контингента, задействованного в операции против Ирана. В Пентагоне намерены кратно увеличить численность сил, участвующих в противостоянии с Тегераном.

При этом Хегсет также честно признался, что его не беспокоят сообщения о якобы передаче Москвой разведывательной информации Тегерану.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше