Хегсет признал ошибку США в отношении внутренней политики: Америка намерена вернуться «в свое полушарие»

Фокус внешней политики Америки слишком долго был смещен в сторону далеких границ и иностранных государств. Об этом рассказал на саммите «Щит Америки» министр обороны США Пит Хегсет.
Хегсет сформулировал принцип действий США в других регионах как «Мир с помощью силы». Министр также добавил, что теперь Вашингтон будет уделять первостепенное внимание «своим границам и своему полушарию». Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию на территории Ирана.
Тогда Хегсет объявил о наращивании военного контингента, задействованного в операции против Ирана. В Пентагоне намерены кратно увеличить численность сил, участвующих в противостоянии с Тегераном.
При этом Хегсет также честно признался, что его не беспокоят сообщения о якобы передаче Москвой разведывательной информации Тегерану.