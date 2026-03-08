Хегсет признал ошибку США в отношении внутренней политики: Америка намерена вернуться «в свое полушарие»

Хегсет сформулировал принцип действий США в других регионах как «Мир с помощью силы». Министр также добавил, что теперь Вашингтон будет уделять первостепенное внимание «своим границам и своему полушарию». Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию на территории Ирана.