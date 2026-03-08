Россиянам грозит штраф за хранение колясок и велосипедов в подъезде

«Захламление подъездов зависит от объективной стороны деяния. Так, согласно статье 20.4 КоАП, ответственность может быть от 5000 до 15000 рублей. Но это именно в случае пожароопасности мусора, или если вещи — коляски, велосипеды — мешают проходам и создают угрозу», — сказал Моисеев.