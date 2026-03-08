Ричмонд
Совбез Ирана: США искусственно занижают свои потери в конфликте

США, говоря о шести погибших военных, уменьшают свои потери в ходе конфликта, заявил секретарь Совета по национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты уменьшают свои потери в ходе конфликта, заявил секретарь Совета по национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Он уточнил, что речь идёт об искусственном занижении потерь в рядах ВС США.

«Они говорят ложь, что пять-шесть американских солдат были убиты. Позже под предлогом аварий количество погибших увеличат», — сказал Лариджани в эфире иранского телевидения.

Напомним, военные США и Израиля наносят удары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Власти Соединённых Штатов подтверждают гибель шести военнослужащих. По данным американской стороны, все они стали жертвами удара иранского беспилотника по тактическому центру в порту Эш-Шуайба в Кувейте. При этом ещё 5 марта Лариджани заявил, что в ходе конфликта погибли более 500 американских военных.

По данным NBC, церемония встречи тел шести американских военнослужащих, погибших в ходе операции против Ирана, состоится на авиабазе Довер в штате Делавэр.

