Reuters: в Ираке БПЛА атаковали здание, принадлежащее ООН

Как сообщает Reuters, ссылаясь на источники в силовых структурах, в городе Сулеймания в Ираке объект, принадлежащий ООН, был атакован беспилотным летательным аппаратом.
«Дрон атаковал здание ООН в иракском городе Сулеймания», — передает источник.
До этого телеканал As-Sumaria сообщал, что на юге Ирака дрон атаковал склад химических веществ, принадлежащий американской компании Halliburton. В результате удара возник крупный пожар.
Ранее также стало известно, что в Ираке беспилотник атаковал здание Центрального разведывательного управления США. При этом информации о пострадавших в результате удара пока не приводили.
Как накануне писал KP.RU, в столице Иракского Курдистана — городе Эрбиле — прогремело не менее трех взрывов после атаки Ирана на склад боеприпасов США.