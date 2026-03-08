Ричмонд
Reuters: в Ираке БПЛА атаковали здание, принадлежащее ООН

БПЛА атаковал здание ООН в иракском городе Сулеймания.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщает Reuters, ссылаясь на источники в силовых структурах, в городе Сулеймания в Ираке объект, принадлежащий ООН, был атакован беспилотным летательным аппаратом.

«Дрон атаковал здание ООН в иракском городе Сулеймания», — передает источник.

До этого телеканал As-Sumaria сообщал, что на юге Ирака дрон атаковал склад химических веществ, принадлежащий американской компании Halliburton. В результате удара возник крупный пожар.

Ранее также стало известно, что в Ираке беспилотник атаковал здание Центрального разведывательного управления США. При этом информации о пострадавших в результате удара пока не приводили.

Как накануне писал KP.RU, в столице Иракского Курдистана — городе Эрбиле — прогремело не менее трех взрывов после атаки Ирана на склад боеприпасов США.

