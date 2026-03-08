Время не ждёт: Невролог объяснил, почему раннее движение после инсульта лечит, а покой калечит

«Во время инсульта нарушается кровоснабжение части мозга. Сосуд может быть закупорен тромбом, сужен или повреждён при кровоизлиянии. В результате участок мозга перестаёт получать кислород. Часть нейронов погибает почти сразу, но вокруг очага есть зона так называемой пенумбры — “полутени”. Это клетки, которые ещё живы, но находятся в крайне уязвимом состоянии. Если вовремя вмешаться, их можно сохранить. Поэтому время при инсульте — главный ресурс», — уточняет эксперт.