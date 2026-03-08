Киркоров рассказал о главном денежном уроке, который усвоил от Пугачевой

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что он многому научился за годы жизни с певицей Аллой Пугачевой.
Он вспомнил, как Примадонна ответила на вопрос о том, сколько денег необходимо для комфортной жизни.
— Алла Борисовна сказала очень хорошую фразу. Сколько вам нужно денег, однажды спросили у нее. Она ответила: ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженной. Я с ней согласен, — рассказал знаменитость в беседе с изданием «MK».
Певец подчеркнул, что данный принцип стал для него ориентиром.
Ранее Филипп Киркоров признался, что многие его хиты родились после встречи с Аллой Пугачевой. Он поблагодарил судьбу за встречу с певицей и пережитые с ней эмоции.
Артист неоднократно с теплотой вспоминал о своих отношениях с Пугачевой. Например, по случаю прошедшего Дня святого Валентина, он вспомнил, что самое романтичное 14 февраля он встретил именно с певицей в 1994 году в Германии. Он рассказал, что в тот год только-только состоялась его помолвка с Примадонной, после чего она сразу улетела на гастроли в ФРГ. Киркоров остался в России из-за работы, но ему захотелось приехать на несколько дней к Пугачевой во Франкфурт-на-Майне.