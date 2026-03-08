Киркоров рассказал о главном денежном уроке, который усвоил от Пугачевой

Артист неоднократно с теплотой вспоминал о своих отношениях с Пугачевой. Например, по случаю прошедшего Дня святого Валентина, он вспомнил, что самое романтичное 14 февраля он встретил именно с певицей в 1994 году в Германии. Он рассказал, что в тот год только-только состоялась его помолвка с Примадонной, после чего она сразу улетела на гастроли в ФРГ. Киркоров остался в России из-за работы, но ему захотелось приехать на несколько дней к Пугачевой во Франкфурт-на-Майне.