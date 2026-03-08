Посол Зейналова сообщила, что на Маврикии есть спрос на русский язык

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Спрос на изучение русского языка на Маврикии растет и обусловлен как наличием на острове довольно многочисленной русской диаспоры и наплывом туристов из России, так и желанием многих молодых людей из числа местных жителей получить высшее образование в российских вузах. Об этом заявила посол РФ на Маврикии Ирада Зейналова в интервью ТАСС к Международному женскому дню.
Прежде всего дипломат обратила внимание на востребованность преподавания русского языка детям школьного и дошкольного возраста. «На острове постоянно проживают более 1,5 тыс. русских, и они, конечно, хотели бы сохранить своим детям родной язык», — пояснила она.
«Кроме того, есть огромный запрос на то, чтобы мы учили и взрослых, — продолжила посол. — Во-первых, те, кто собирается учиться в России, не хотят терять год на то, чтобы сначала учить там русский и только потом начинать приобретать профессию. Они хотели бы приехать с “готовым” языком, и это похвально. А во-вторых, из-за наплыва наших туристов местные отели наконец-то начали понимать, что им нужен русскоговорящий персонал, — это то, к чему мы уже привыкли во многих отелях в Турции, а здесь этого до сих пор нет».
Специалисты с русским языком на Маврикии ценятся буквально «на вес золота, и они очень этим гордятся», отметила Зейналова, добавив, что «на острове есть даже специальное объединение выпускников российских и советских вузов, которое называется МААРУС». По ее словам, многие из членов этой ассоциации получили высшее образование еще в Советском Союзе лет 40 тому назад, но до сих пор помнят русский язык и считают Россию своей второй родиной. «И их дети и внуки тоже едут учиться в Россию, — констатировала она. — Главным образом они хотят стать врачами».
Глава диппредставительства заметила также, что «география» вузов, которые окончили члены МААРУС чрезвычайно обширна: «Буквально недавно я встречалась с политиком, который учился в Узбекистане, многие учились в Воронеже, Петербурге, Кишиневе, Курске. Здесь есть единственный на острове капитан, хотя Маврикий — это океанический остров, и он учился в Одесской мореходке в советское время. Каждый праздник он приходит в посольство, и ему очень нравится петь “Подмосковные вечера”.
Возможности пока расходятся с желанием.
Планы открыть на Маврикии русскую школу воплотить в реальность пока не удалось, но посол не теряет оптимизма: «Мы пытались и не прекращаем этих попыток, потому что потребность в русском языке здесь есть».
«На данный момент у нас действует только класс открытого образования, в котором, по-моему, обучаются восемь или девять человек. Потому что мы просто больше не можем себе позволить: у нас всего один учитель. Но надеюсь, что в принципе школа будет», — подчеркнула Зейналова.
Полный текст будет опубликован в 9:30 мск.