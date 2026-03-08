Посол Зейналова сообщила, что на Маврикии есть спрос на русский язык

«Кроме того, есть огромный запрос на то, чтобы мы учили и взрослых, — продолжила посол. — Во-первых, те, кто собирается учиться в России, не хотят терять год на то, чтобы сначала учить там русский и только потом начинать приобретать профессию. Они хотели бы приехать с “готовым” языком, и это похвально. А во-вторых, из-за наплыва наших туристов местные отели наконец-то начали понимать, что им нужен русскоговорящий персонал, — это то, к чему мы уже привыкли во многих отелях в Турции, а здесь этого до сих пор нет».