МВД: мошенники изобрели схему обмана с продажей БАД и выплатой компенсации

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Мошенники стали внедрять новую схему обмана пенсионеров: сначала они предлагают купить биологически активные добавки (БАД), затем убеждают в том, что они некачественные, и обещают вернуть деньги и выплатить моральную компенсацию. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, пожилому человеку звонит неизвестный, представляется продавцом биологически активных добавок, которые предлагает приобрести. Пенсионер, поддавшись на уговоры, оформляет заказ и получает товар. Затем через некоторое время с ним связывается «следователь». Он уточняет, была ли совершена покупка БАД, когда слышит положительный ответ, говорит, что они поддельные.
Аферист предлагает помощь в составлении заявления на компенсацию, а также обещает вернуть деньги за некачественный товар и выплатить моральную компенсацию. Не ожидая подвоха, человек соглашается и отправляет копию заявления в мессенджер. Потом мошенники сообщают, что для его рассмотрения нужна помощь адвоката. Указывают стоимость адвокатских услуг и судебные издержки. Жертва, желая получить крупную выплату, следуя инструкции, переводит нужную сумму. После этого связь прекращается, а человек понимает, что стал жертвой обмана и лишился денег.