МВД: мошенники изобрели схему обмана с продажей БАД и выплатой компенсации

Аферист предлагает помощь в составлении заявления на компенсацию, а также обещает вернуть деньги за некачественный товар и выплатить моральную компенсацию. Не ожидая подвоха, человек соглашается и отправляет копию заявления в мессенджер. Потом мошенники сообщают, что для его рассмотрения нужна помощь адвоката. Указывают стоимость адвокатских услуг и судебные издержки. Жертва, желая получить крупную выплату, следуя инструкции, переводит нужную сумму. После этого связь прекращается, а человек понимает, что стал жертвой обмана и лишился денег.