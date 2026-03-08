В Сети появилось фото истребителя Су-35 в «режиме зверя»

Ранее Life.ru писал, что страны НАТО, включая США, на протяжении многих лет целенаправленно готовились к тому, чтобы взламывать и уничтожать российские системы ПВО С-300, стоящие на вооружении Ирана. Об иранских комплексах «Бавар-373» и «Хордад-15» известно немного, но российские С-300ПМУ2 развернуты для защиты Тегерана. Именно к их ликвидации силы Израиля, США и других стран-членов альянса готовились долгие годы.