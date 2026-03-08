Винодел научил, как правильно выбрать вино на 8 марта

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Как не ошибиться в выборе вина на праздник и какой сорт предпочесть для себя или в подарок, рассказал агентству «Прайм» владелец исторической винодельни Scarpa Евгений Стржалковский.
Сначала следует оценить вино по таким характеристикам, как плотность, сладость, кислотность и насыщенность танинами.
«Нужно понять, вино из каких сортов винограда наиболее соответствует вашим предпочтениям. Ведь каждый из них обладает характерными свойствами», — добавляет винодел.
Любителям кислотных белых вин стоит обратить внимание на сорта совиньон блан, пино гриджо и рислинг. Если нужна меньшая кислотность — на шардоне и вионье. Интересные варианты есть как у импортных, так и у российских производителей.
Изобилие сортов красных вин дает широкий выбор — от свежего ягодного вкуса до сложных насыщенных ароматов. Важен и регион изготовления, а также событие, для которого вы выбираете напиток — обычный ужин, романтическая встреча или в подарок, заключил Стржалковский.