БПЛА Ирана атаковали резервуары с топливом в аэропорту Кувейта

Армия Кувейта сообщила об атаке иранских дронов на топливные резервуары в международном аэропорту.
Представитель армии Кувейта заявил, что беспилотники целенаправленно атаковали топливные резервуары в аэропорту, что квалифицируется как удар по гражданским объектам.
Данных о размере материального ущерба от воздушной атаки Ирана пока не поступало.
Накануне генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будейви заявил, что Иран атаковал здание в Бахрейне с офицерами Совета стран Персидского залива.
В свою очередь телеканал Press TV ранее информировал, что иранский беспилотник вновь нанес удар по американской военной базе «Виктория» в Ираке.
При этом также стало известно, что силы безопасности Кувейта ранее задержали пилота сбитого истребителя США.