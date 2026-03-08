Ричмонд
БПЛА Ирана атаковали резервуары с топливом в аэропорту Кувейта

Кувейтская армия сообщила о целенаправленной атаке БПЛА Ирана на топливные резервуары.

Источник: Комсомольская правда

Армия Кувейта сообщила об атаке иранских дронов на топливные резервуары в международном аэропорту.

Представитель армии Кувейта заявил, что беспилотники целенаправленно атаковали топливные резервуары в аэропорту, что квалифицируется как удар по гражданским объектам.

Данных о размере материального ущерба от воздушной атаки Ирана пока не поступало.

Накануне генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем аль-Будейви заявил, что Иран атаковал здание в Бахрейне с офицерами Совета стран Персидского залива.

В свою очередь телеканал Press TV ранее информировал, что иранский беспилотник вновь нанес удар по американской военной базе «Виктория» в Ираке.

При этом также стало известно, что силы безопасности Кувейта ранее задержали пилота сбитого истребителя США.

