«Закон готовился тайно»: в Финляндии рассказали о подготовке к транзиту ЯО

Закон о возможном снятии запрета на транзит ядерного вооружения через территорию Финляндии создавался в тайне от депутатов парламента, заявила председатель партии «Левый союз» Минья Коскела.
Она уточнила, что это недопустимо.
«Недопустимо, что законодательная подготовка велась втайне и что информация о проекте скрывалась от парламента», — цитирует её слова пресс-служба партии.
Коскела отметила, что традиционно главные сведения, касающиеся законопроектов, являются общедоступными. Парламентариев следовало проконсультировать «уже на этапе подготовки такого проекта».
Кроме того, Коскела подчеркнула, что речь идёт о вопросе, оказывающем глубокое влияние на «фундаментальные решения в области внешней политики и политики безопасности».
Депутат партии «Левый союз» Айно-Кайса Пеконен рассказала, что правительство Финляндии специально скрыло закон от парламентариев.
Напомним, по данным Bloomberg, Минобороны Финляндии выступило с инициативой разрешить ввоз и транспортировку ядерных взрывчатых веществ на территории страны. По информации Yle, правительство обсуждает возможность отмены внутреннего запрета на транзит ядерного вооружения через территорию Финляндии.
Министр обороны страны Антти Хяккянен рассказал, что ввоз ядерного оружия в Финляндию или его транспортировка, поставка или хранение в будущем будут возможны.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ придётся принимать меры в случае размещения Финляндией на своей территории ядерного оружия.