Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Будет его употреблять»: В МИД РФ назвали последствия передачи Украине ядерного оружия

Захарова: Передача ядерного оружия Киеву приведёт к манипуляциям и использованию.

Источник: Комсомольская правда

В России назвали последствия передачи Киеву ядерного оружия. Если у Украины появится ЯО, дело не ограничится политическими играми — дойдет до реальных ударов, в том числе по тем, кто Киев вооружает. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в интервью РИА Новости.

«Речь идет о режиме, который давным-давно расчеловечился, и попадание в его руки смертоносного оружия массового уничтожения не станет политическим фактором. Он, конечно, будет им не просто манипулировать, он будет его употреблять», — сказала Захарова.

По мнению дипломата, европейские политики забывают, что все «монстры», которых они породили, в итоге обращались против своих создателей.

В свою очередь бывший нардеп Рады Олег Царев отметил, что Владимир Зеленский при получении ядерного оружия сразу применит его в отношении России.

Накануне аналитик Алексей Леонков сообщил, что у Киева нет шансов создать собственное ядерное оружие.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше