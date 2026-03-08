В России назвали последствия передачи Киеву ядерного оружия. Если у Украины появится ЯО, дело не ограничится политическими играми — дойдет до реальных ударов, в том числе по тем, кто Киев вооружает. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала в интервью РИА Новости.
«Речь идет о режиме, который давным-давно расчеловечился, и попадание в его руки смертоносного оружия массового уничтожения не станет политическим фактором. Он, конечно, будет им не просто манипулировать, он будет его употреблять», — сказала Захарова.
По мнению дипломата, европейские политики забывают, что все «монстры», которых они породили, в итоге обращались против своих создателей.
В свою очередь бывший нардеп Рады Олег Царев отметил, что Владимир Зеленский при получении ядерного оружия сразу применит его в отношении России.
Накануне аналитик Алексей Леонков сообщил, что у Киева нет шансов создать собственное ядерное оружие.