Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, при каком доходе семьи в России будут получать пособие

РИА Новости: семья будет получать пособие при среднем доходе не выше 10% от ПМ.

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Единое пособие в России будут выплачивать семьям с тремя и более детьми, чей среднедушевой доход не более чем на 10% превышает региональный прожиточный минимум, сообщила РИА Новости заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Марина Карцева.

«Пособие смогут получать многодетные семьи со среднедушевыми доходами менее 1,1 прожиточного минимума (ПМ), то есть пособие получат не только малоимущие семьи, но и те семьи, у которых доходы незначительно превышают ПМ (на 10 процентов)», — сказала Карцева.

Она уточнила, что в результате принятых мер количество многодетных семей, которые смогут претендовать на пособие, может вырасти почти в 1,5 раза — с 20% многодетных семей до почти 30%.