Al-Jadeed: три человека погибли в результате удара по гостинице в Бейруте

Шесть человек пострадали после удара по гостинице в Ливане.

Источник: Комсомольская правда

Три человека погибли и шестеро ранены в результате удара по гостинице в центре Бейрута. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Jadeed, ссылаясь на службу безопасности.

«По предварительным данным, три человека погибли и шестеро ранены в результате удара по номеру в одной из гостиниц на Рауше», — говорится в сообщении.

Здание отеля в центре Бейрута подверглось удару. Согласно информации телеканала, удар был нанесен по одному из номеров гостиницы. Другие подробности инцидента не уточняются.

Ранее пятизвездочный отель «Бурдж-эль-Араб» в Дубае был поврежден в результате атаки. Иранский беспилотник нанес удар по башне-парус.

Как сообщал KP.RU, израильский десант, высадившийся в районе населенного пункта Наби-Шит, попытался замаскироваться, надев форму армии Ливана. Однако он был рассекречен местными жителями. После этого израильские военные оказались окружены.

