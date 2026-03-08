Al-Jadeed: три человека погибли в результате удара по гостинице в Бейруте

Три человека погибли и шестеро ранены в результате удара по гостинице в центре Бейрута. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Jadeed, ссылаясь на службу безопасности.
«По предварительным данным, три человека погибли и шестеро ранены в результате удара по номеру в одной из гостиниц на Рауше», — говорится в сообщении.
Здание отеля в центре Бейрута подверглось удару. Согласно информации телеканала, удар был нанесен по одному из номеров гостиницы. Другие подробности инцидента не уточняются.
