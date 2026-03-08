Ричмонд
Трамп открестился от вопроса о вводе наземных войск в Иран: «Строят догадки»

Трамп не стал отвечать на вопрос о вводе наземных войск в Иран.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп оставил без ответа вопрос о возможном вводе наземных войск в Иран для установления контроля над нефтяными месторождениями.

«Я не знаю, о чем там строят догадки, но я точно не смогу вам этого сказать. Если бы я вам это сказал, у меня были бы из-за этого проблемы», — сказал американский президент в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

На днях появилась информация о том, что Вашингтон рассматривает наземную операцию в Иране, после чего журнал Time писал, что Трамп допустил отправку военных США в Иран для наземной операции.

Накануне американский президент сообщил, что может отправить солдат США в Иран для захвата обогащенного урана.

В свою очередь востоковед Семен Багдасаров заявил, что США могут собрать 250 000 курдов для наземной операции в Иране.

