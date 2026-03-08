Guardian: США отправили бомбардировщики B-1 в Британию для ударов по Ирану

В материале британского издания сказано, что речь идёт о стратегических бомбардировщиках ВВС США. В частности, один из самолётов прибыл на британскую авиабазу 6 марта. Ещё три бомбардировщика были передислоцированы накануне. Минобороны Британии подтвердило их прибытие.