Guardian: США отправили бомбардировщики B-1 в Британию для ударов по Ирану

Соединённые Штаты отправили четыре бомбардировщика B-1 Lancer в Британию для ударов по иранской территории, сообщает The Guardian.

Источник: Аргументы и факты

В материале британского издания сказано, что речь идёт о стратегических бомбардировщиках ВВС США. В частности, один из самолётов прибыл на британскую авиабазу 6 марта. Ещё три бомбардировщика были передислоцированы накануне. Минобороны Британии подтвердило их прибытие.

«США начали использовать британские базы для конкретных оборонительных операций по недопущению запуска Ираном ракет в регионе, которые подвергают риску жизни британских граждан», — заявили в ведомстве.

По данным издания, американская сторона начнёт проводить боевые вылеты с авиабазы Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану «в ближайшие дни».

Напомним, военные США и Израиля наносят удары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

Соединённые Штаты смогут использовать британские базы Диего-Гарсия и Фэрфорд для ударов по территории Ирана после решения премьер-министра Кира Стармера предоставить США доступ к ним.

Ранее сообщалось, что Стармер не смог дать вразумительного объяснения, почему власти Британии разрешили ВС Соединённых Штатов использовать британские военные базы для ударов по территории Ирана.

