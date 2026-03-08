«Мужчина — не баран»: Алсу высказалась об изменах, заступившись за любовниц

— Когда женщина узнает, что у ее мужчины есть любовница, почти всегда виноватой объявляют другую женщину. Ее называют разрушительницей семьи. И я, если честно, всю жизнь тоже думала примерно также. Но мужчина — не баран, которого можно увести на веревке. Очень часто другая женщина даже не знает, что она вторая. Ей рассказывают, что «там все давно закончилось», что «живем как соседи». И две женщины начинают ненавидеть друг друга, — поделилась своими мыслями с подписчицами Алсу.