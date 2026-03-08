«Мужчина — не баран»: Алсу высказалась об изменах, заступившись за любовниц

Певица Алсу высказалась в социальной сети об изменах мужчин. Она заявила, что нельзя винить только любовниц в разрушении семей.
По признанию артистки, раньше она придерживалась других взглядов.
— Когда женщина узнает, что у ее мужчины есть любовница, почти всегда виноватой объявляют другую женщину. Ее называют разрушительницей семьи. И я, если честно, всю жизнь тоже думала примерно также. Но мужчина — не баран, которого можно увести на веревке. Очень часто другая женщина даже не знает, что она вторая. Ей рассказывают, что «там все давно закончилось», что «живем как соседи». И две женщины начинают ненавидеть друг друга, — поделилась своими мыслями с подписчицами Алсу.
По ее мнению, в такой ситуации врагом является не женщина, а «ложь и человек, который ее создает».
Алсу развелась с предпринимателем Яном Абрамовым после 18 лет брака в 2024 году. В декабре прошлого года она призналась, что сейчас чувствует себя гораздо лучше. По словам певицы, даже окружающие заметили, что теперь в ней больше света и гармонии.