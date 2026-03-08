В Приморье в 2025 году трудоустроили на 20% больше женщин

В пресс-службе отметили, что за два года основной приток работниц пришелся на Владивосток, Находку, Уссурийск и Артем. Однако, если в 2024 году наблюдался рост трудоустройства в Спасске-Дальнем и Фокино, то в 2025 году скачок отмечался в Арсеньеве и Дальнереченске.