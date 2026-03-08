В Приморье в 2025 году трудоустроили на 20% больше женщин

ВЛАДИВОСТОК, 8 марта. /ТАСС/. Среди женщин-соискателей в 2024 году в Приморском крае трудоустроились 6 985 человек, а в 2025 году — уже 8 511. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства профессионального образования и занятости населения.
«В 2024 году обратились 15 142 женщины, из них трудоустроились 6 985 (46%). В 2025 году 15 649 — 8 511 (54%)», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что за два года основной приток работниц пришелся на Владивосток, Находку, Уссурийск и Артем. Однако, если в 2024 году наблюдался рост трудоустройства в Спасске-Дальнем и Фокино, то в 2025 году скачок отмечался в Арсеньеве и Дальнереченске.
«Зарплатные ожидания соискателей увеличиваются соразмерно средней заработной плате по региону. Если в 2024 году они составляли 80 тыс. рублей, то в 2025 — в районе 100 тыс. рублей», — добавили в ведомстве.
Там заключили, что в последнее время у женщин набирают популярность «мужские» профессии: водители, программисты и охранники.