В Осло прогремел взрыв рядом с посольством США

В Осло прогремел громкий взрыв рядом с посольством США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей полиции Норвегии.
«Громкий взрыв раздался возле посольства США в Осло, о пострадавших не сообщается», — говорится в сообщении.
Ранее в Норвегии произошел мощный взрыв. Полиция обнаружила несколько взрывных устройств на площади Пилестредет в Осло. Несовершеннолетего подозреваемого в подрыве задержали.
Взрыв прогремел в районе Пилестредет, где ранее проживала бывший премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.
Как сообща KP.RU, граната взорвалась в салоне красоты на юго-востоке Франции. Неизвестный мужчина с сообщником пришел в местный салон и бросил в помещение гранату. В результате взрыва разбилась витрина. Ее осколки ранили шестерых человек. Среди пострадавших был один ребенок.