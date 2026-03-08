В Осло прогремел взрыв рядом с посольством США

Как сообща KP.RU, граната взорвалась в салоне красоты на юго-востоке Франции. Неизвестный мужчина с сообщником пришел в местный салон и бросил в помещение гранату. В результате взрыва разбилась витрина. Ее осколки ранили шестерых человек. Среди пострадавших был один ребенок.