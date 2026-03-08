Ричмонд
В Осло прогремел взрыв рядом с посольством США

Громкий взрыв прогремел возле посольства США в Норвегии.

Источник: Комсомольская правда

В Осло прогремел громкий взрыв рядом с посольством США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей полиции Норвегии.

«Громкий взрыв раздался возле посольства США в Осло, о пострадавших не сообщается», — говорится в сообщении.

Ранее в Норвегии произошел мощный взрыв. Полиция обнаружила несколько взрывных устройств на площади Пилестредет в Осло. Несовершеннолетего подозреваемого в подрыве задержали.

Взрыв прогремел в районе Пилестредет, где ранее проживала бывший премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

Как сообща KP.RU, граната взорвалась в салоне красоты на юго-востоке Франции. Неизвестный мужчина с сообщником пришел в местный салон и бросил в помещение гранату. В результате взрыва разбилась витрина. Ее осколки ранили шестерых человек. Среди пострадавших был один ребенок.

